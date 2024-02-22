Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonda dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu üretildiğini ortaya çıkardı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:08
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Abone Ol google-news

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine apartman dairelerinde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde bilgi geldi. Jandarma ekipleri bu bilgi üzerine harekete geçti.

Seyhan ve Çukurova ilçesinde birçok apartmana baskın yapan ekipler dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti.

Ekipler, baskında 7 ayrı adreste 14 kilogram esrar, 32 kök Hint keneviri, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirirken 5 şüpheli gözaltına alındı.


Adana haberleri Operasyon haberleri uyuşturucu operasyonu haberleri

İlgili Haberler

İç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı

İç çamaşırında uyuşturucu bulunan kadın ve erkek arkadaşı tutuklandı
Kırıkkale’de 'uyuşturucu' operasyonu: Gözaltılar var!

Kırıkkale’de 'uyuşturucu' operasyonu: Gözaltılar var!
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'

Son Dakika... 15 Temmuz iddiası Bahçeli'yi kızdırdı: 'Dünyanın en namert insanıdır...'
Bugün akşam yemeği önerisi… 21 Şubat 2024 akşam yemeği menüsü

Bugün akşam yemeği önerisi… 21 Şubat 2024 akşam yemeği menüsü
'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
Sahneye sarhoş mu çıktı? Şarkıcı Nev’e seyircilerden tepki yağdı!

Sahneye sarhoş mu çıktı? Şarkıcı Nev’e seyircilerden tepki yağdı!
'Seni dansöz diye oynatırım' diyen AKP'li belediye başkanına 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı

'Seni dansöz diye oynatırım' diyen AKP'li belediye başkanına 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’

Kızılcık Şerbeti’ne RTÜK’ten ceza: ‘Başörtülü kadınlara yaptırılan…’
Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
Bu ülkede 839 dil konuşuluyor… İşte en çok dilin konuşulduğu 10 ülke

Bu ülkede 839 dil konuşuluyor… İşte en çok dilin konuşulduğu 10 ülke