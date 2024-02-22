Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:08

Güncelleme: 22.02.2024 - 10:08

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine apartman dairelerinde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde bilgi geldi. Jandarma ekipleri bu bilgi üzerine harekete geçti.

Seyhan ve Çukurova ilçesinde birçok apartmana baskın yapan ekipler dairelerde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti.

Ekipler, baskında 7 ayrı adreste 14 kilogram esrar, 32 kök Hint keneviri, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirirken 5 şüpheli gözaltına alındı.