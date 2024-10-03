Adana’da ilginç olay: Sokakta maymun çocuğa saldırdı!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 11:02

Güncelleme: 03.10.2024 - 11:16

Olay, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Avrupa’dan tatile gelen bir kişi yanında maymun getirdi. Tasma takıp maymunu mahallede gezintiye çıkaran şahıs, daha sonra maymunu çocukların yanına götürdü.

Maymun, kendisini sevmek isteyen ve üzerinde maymun resmi olan çocuğa saldırdı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, çocuk ayağından hafif şekilde yaralandı. Ailenin ise maymunun sahibinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.