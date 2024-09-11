Beyoğlu'nda maymun çiçeği vakasına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişide maymun çiçeği vakası görüldüğü iddiası yalanlandı.

Beyoğlu'nda maymun çiçeği vakasına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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DHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:42

Sosyal medyada, Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişide maymun çiçeği hastalığı görüldüğü iddia edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.


Etiketler: #Beyoğlu #maymun çiçeği hastalığı #maymun çiçeği

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