Adana'da 'İmamoğlu' protestosunda eylemcilere TOMA'lı müdahale

Adana'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto için CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasının ardından yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti.

Adana'da 'İmamoğlu' protestosunda eylemcilere TOMA'lı müdahale
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DHA
Yayınlanma: 25.03.2025 - 23:33

Adana'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto için CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba, polis tarafından TOMA ile su sıkılarak müdahale edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının protesto edilmesine ilişkin CHP İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı ile Damar Arıkoğlu Bulvarı keşiminde gerçekleşen basın açıklamasında parti yöneticileri tarafından toplanan kalabalığa sık sık sükunet çağrılarında bulunuldu. Parti yöneticilerinin basın açıklamasını okumasının ardından eylemi sonlandırma kararı alındı.

YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

Yürüyüşe devam etmek isteyen eylemcilere TOMA ile su sıkılarak müdahale edildi. 


Etiketler: #Adana #Ekrem İmamoğlu

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