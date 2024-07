YRP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül: Eti Krom Maden işçilerinin vermiş oldukları onurlu mücadelenin yanlarındayız

Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:41

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:41

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, işverenle anlaşma sağlanamadığı için greve çıkan Elazığ’ın Alacakaya ilçesindeki Eti Krom A.Ş.’de çalışan işçilere destek verdi. Gül, “Maden ocaklarında gece gündüz demeden emek veren işçilerin, güvenli çalışma ortamları, adil ücretler ve insan onuruna yakışır yaşam koşulları taleplerinin karşılanması gerekmektedir’’ dedi.

Çalışma koşullarında ve maaşlarında iyileştirme isteyen Yıldırımlar Holding'e bağlı Eti Krom A.Ş.' de çalışan işçiler, işveren ile anlaşma sağlanamaması üzerine 1 Temmuz'da greve çıkmıştı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, Eti Krom maden işçilerine parti olarak destek verdiklerini açıkladı. Gül işçilerin haklı mücadelelerinin yanında olduklarını belirtti.

"EMEĞE SAYGI GÖSTERMELİDİR''

Nurettin Gül, işçilerin hak ettiği emeklerinin karşılığının verilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Elazığ Alacakaya’da grev yapan Eti Krom işçilerinin adil çalışma koşulları ve haklarının korunması için vermiş oldukları onurlu mücadeleyi takdirle karşılamaktayız. Yeniden Refah Partisi olarak hak ve adaleti üstün tutmayı ilke etmiş bir parti olarak, işçi kardeşlerimizin taleplerinin karşılanması adına yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Maden ocaklarında gece gündüz demeden emek veren işçilerin, güvenli çalışma ortamları, adil ücretler ve insan onuruna yakışır yaşam koşulları taleplerinin karşılanması gerekmektedir. Yer altında zor şartlarda, güneşi görmeden çalışan, ülke ve Elazığ ekonomisinde değerli bir yere sahip olan krom cevherinin çıkarılmasında en büyük gayret gösteren, alın teri döken işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığı kendilerine verilmelidir.

Yeniden Refah Partisi olarak maden işçilerimizin iş güvenliği standartlarının yükseltilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışma şartlarının düzenlenmesi ve işçi haklarının güçlendirilmesi için yapılacak olan düzenlemelerin ve yine bununla birlikte yapılacak olan denetimlerin tümüyle arkasında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Elazığ Alacakaya’daki maden işçilerimizin bu haklı grevlerinde adaletin en kısa sürede tecelli etmesi için gereken her türlü desteği vereceğimizi Yeniden Refah Partisi olarak kendilerine taahhüt ediyoruz. Gösterdikleri cesaret ve kararlılık bütün Türkiye’deki işçi ve emekçilerimize örnek teşkil etmektedir. İlgili maden firmasının bir an önce bu emekçilerimizin sesine kulak vererek, zenginliklerinin ve sermayenin asıl sebebi olan emeğe saygı göstermelerini ve paylaşımda adaleti sağlamalarını kendilerinden bir an evvel bekliyoruz.”