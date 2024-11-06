Adana'da iş cinayeti: Kule vinci devrildi, operatör hayatını kaybetti

Adana’da bir inşatta kule vincinin devrilmesi soncu operatör hayatını kaybetti. İşçilerin ise devrilen vincin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Adana'da iş cinayeti: Kule vinci devrildi, operatör hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 15:57

Edinilen bilgiye göre kaza merkez Seyhan ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’nde yapılan inşaatta meydana geldi. İddiaya göre kule vinci inşatta çalıştığı sırada birden bire devrildi.

KURTARILAMADI

Operatör Bülent Temli ağır yaralanırken işçiler devrilen vincin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Yaralı hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Adana

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