Adana’da iş yerine silahlı saldırı: 3 can kaybı

Adana’da medikal ürünler satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Adana’da iş yerine silahlı saldırı: 3 can kaybı
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 18:52

Olay, Adana Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı’nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerine gelerek, içeride bulunan 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

 


Etiketler: #Adana #kavga

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