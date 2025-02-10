6 kişi yaralanmıştı... İzmir'deki 'pazarcı' kavgasında 8 gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde pazarcı iki grup arasında çıkan, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

6 kişi yaralanmıştı... İzmir'deki 'pazarcı' kavgasında 8 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:06

Bornova'daki Çamdibi Kapalı Pazar Yeri'nde dün akşam pazarcı iki grup arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A., Y.A., M.A., A.B., K.B. ve F.V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

8 GÖZALTI

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya ilişkin 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı. 


Etiketler: #İzmir #Bornova

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