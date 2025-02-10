6 kişi yaralanmıştı... İzmir'deki 'pazarcı' kavgasında 8 gözaltı
İzmir'in Bornova ilçesinde pazarcı iki grup arasında çıkan, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bornova'daki Çamdibi Kapalı Pazar Yeri'nde dün akşam pazarcı iki grup arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A., Y.A., M.A., A.B., K.B. ve F.V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
8 GÖZALTI
Soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya ilişkin 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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