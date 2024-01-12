Adana'da IŞİD operasyonu... 5 zanlı hakkında tutuklama kararı!

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i hakkında tutuklama kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:11
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulundukları iddia edilen 7 zanlının kentte olduğunu tespit etti.

Ekiplerin merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirledikleri 7 ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu H.B.S.A. (33), M.H. (34), H.S. (45), N.E. (45), R.K.D. (58), B.A.H. (21) ve H.B. (47) gözaltına alındı.

2 ZANLI SINIR DIŞI EDİLECEK!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B.S.A, M.H, H.S, N.E. ve R.K.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.


Adana Emniyet Operasyon Terör IŞİD

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