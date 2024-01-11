Son dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 16 ilde IŞİD operasyonu!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "16 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik "Kahramanlar-40" operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 9 Ocak'ta başlatılan "Kahramanlar-40" operasyonlarının tamamlandığını bildiren Yerlikaya; Adana, Hatay, Ankara, Bursa, Çorum, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Uşak, Şanlıurfa, Yalova, Erzincan, Denizli, Ordu ve Sakarya'da terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, operasyonlarda çok miktarda para, havale dekontu, havale kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Operasyonları koordine eden başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."
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