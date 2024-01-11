İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:55
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı. 
 


İstanbul IŞİD Operasyon

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