İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
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