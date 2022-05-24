Evinin balkonunda ölü bulundu

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Tekirdağ'da 53 yaşındaki Ahmet Yılmaz, evinin balkonunda ölü bulundu. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp birimine gönderildi.

İHA
24 Mayıs 2022 Salı, 15:17

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 53 yaşındaki adam, evinin balkonunda ölü bulundu. 


tekirdağ ölü bulundu

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