Erzurum'da kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
Erzurum'da uzun süredir kendisinden haber alınamayan Dursun Peker, evinde ölü bulundu. Peker'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Erzurum'da kendisinden uzun süredir haber alınamayan 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Aziziye ilçesi Yavuz Selim TOKİ Konutlarında yaşayan Dursun Peker'in evinin camlarının sineklerle dolduğunu fark eden komşuları polise haber verdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, ailesinden ayrı yaşadığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı tespit edilen Peker'in içeride olma ihtimaline karşı çilingir yardımıyla eve girdi.
Kapının açılmasının ardından evden kokular gelmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Yapılan incelemelerde, evde bulunan Peker'in uzun bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Peker'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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