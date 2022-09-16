Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: 12 zanlı yakalandı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 13 milyon 375 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 135 şişe içki ve çeşitli ürünler ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen adreslere ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.
'3 BİN 167 CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN'
Adres ve araçlarda, gümrük kaçağı 13 milyon 375 bin makaron, 135 şişe içki, 2 bin 450 paket sigara ve 3 bin 167 cinsel içerikli ürün bulundu.
Polis ekipleri 12 zanlıyı gözaltına aldı.
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