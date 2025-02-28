Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 zanlı yakalandı!

Ceyhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 bin 280'i doldurulmuş toplam 55 bin 580 makaron (filtreli sigara kağıdı), 80 kilogram kıyılmış tütün ve 19 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 zanlı yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:20

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık yaptığı tespit edilen 19 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde; 4 bin 280'i doldurulmuş toplam 55 bin 580 makaron, 80 kilogram kıyılmış tütün, 500 gram nargile tütünü, 430 paket sigara, 30 elektronik sigara, 19 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.


Etiketler: #Adana #Kaçakçılık #makaron #Operasyon

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