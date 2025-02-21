Milyonlarca liralık 'kaçakçılık' operasyonu: Konya'da 4 gözaltı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:36

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:37

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar neticesinde 3 iş yeri, 1 depo, 1 araç ve 1 tıra yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 5 milyon 906 bin 400 adet boş makaron, 13 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 4 bin 40 adet kesilmiş darphane bandrolü, bin 468 paket sigara, 440 kilo nargile tütünü, 350 kilo kıyılmış tütün ve 80 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin 7 milyon 850 bin TL olduğu öğrenildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.