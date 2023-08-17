Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Adana'da tarihi eser, sigara ve cep telefonu kaçakçılığı yapan 8 şüpheli operasyonla yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıklarını belirlediği 8 kişinin adresleri ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, kaçak 2 bin 220 paket sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
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