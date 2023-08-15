Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 19 zanlı yakalandı!
İl genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 19 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 7-13 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda; 108 bin 10 paket kaçak sigara, 937 elektronik sigara, 150 puro, 50 şişe sahte alkollü içki, 14 cep telefonu, 3 kaçak elektronik eşya, 1 kilogram pipo tütünü, 1 sigara sarma makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirdi.
Operasyonlarda 19 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
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