İstanbul’da 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:22
İstanbul’da 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen ürünlerin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmesi üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Fatih’te 26 Temmuz tarihinde 7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polislerin adreslerde yaptıkları aramalarda piyasa değeri 5 milyon lira olan 32 bin 18 adet flakon, ampul ve tablet içerisinde bulunan ilaçlar, kremler, 21 şişe alkol ve 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.


İstanbul gözaltı

İlgili Haberler

Sınır kapısındaki TIR'da iki kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu!

Sınır kapısındaki TIR'da iki kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu!
Eş zamanlı operasyonda 53 kaçak göçmen yakalandı

Eş zamanlı operasyonda 53 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 38 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler