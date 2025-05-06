Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu... Tam 2 ton ele geçirildi: 6 kişi gözaltına alındı

Adana'da polis ekiplerince, 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu... Tam 2 ton ele geçirildi: 6 kişi gözaltına alındı
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AA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:39

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla 4 hafif ticari araçla kente kaçak tütün getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakalarını tespit ettikleri araçları merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.

6 GÖZALTI

Araçlarda 2 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Adana

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