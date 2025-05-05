Adana'daki cayrokopter kazası: Yaralı teknisyen taburcu edildi

Adana'da arıza sonucu araziye sert iniş yapan ‘cayrokopter’de hafif yaralanan teknisyen astsubay Fatih Gül taburcu oldu, pilot üsteğmen İbrahim Çelebi'nin tedavisi sürüyor.

Adana'daki cayrokopter kazası: Yaralı teknisyen taburcu edildi
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DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:39

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde meydana geldi.

Yörük Türkmen Şenlikleri'nde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bölgede uçuş yapan jandarmaya ait cayrokopter, arıza sonucu araziye sert iniş yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR TEKNİSYEN TABURCU EDİLDİ

Hafif yaralanan teknisyen astsubay Fatih Gül ile pilot üsteğmen İbrahim Çelebi, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Gül taburcu edildi, İbrahim Çelebi'nin tedavisi sürüyor.


Etiketler: #Adana #Pilot

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