Samsun’da 2 ton kaçak midye ele geçildi
Samsun’da polis tarafından bir kamyonetin üzerinde 2 ton kum şırlanı diye adlandırılan kaçak midye ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Çarşamba ilçesinde park halindeki bir kamyonette yapılan kontrollerde 2 ton kum şırlanı diye adlandırılan midye ele geçirildi.
Doğal yaşamı tehdit eden ve yasadışı yollarla toplanan midyeler, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı.
Kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde, araç sürücüsüne 37 bin 770 TL idari para cezası ve ayrıca alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak suçlarından da 13 bin 601 TL de trafik cezası uygulandı.
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