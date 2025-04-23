Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: Tam 90 bin adet ele geçirildi...

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:23

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:26

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıçam ilçesinde dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 90 bin adet mükerrer (tekrar kullanılmış) makaron bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen sahte bandrollerin, tütün ve tütün mamullerinde yasa dışı şekilde kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edildi.

1 GÖZALTI

Operasyon sayesinde yaklaşık 4 milyon 500 bin TL’lik vergi kaybının önüne geçildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldı.