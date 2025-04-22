1 ton kıyılmış tütün... Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: 4 gözaltı

Adana'da kaçak 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

1 ton kıyılmış tütün... Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: 4 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:14

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen 2 tır ve 2 hafif ticari aracı durdurdu.

Araçlarda kaçak 1 ton kıyılmış tütün ve 200 cep telefonu ele geçiren ekipler, 4 sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Adana

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