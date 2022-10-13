Adana'da kadın cinayeti: Sokağa çağırıp katletti!

Adana'da Burak A. adlı erkek, 'barışma teklifini reddettiği' gerekçesiyle Bahar Torun'u silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Bahar Torun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 22:49
Adana'da kadın cinayeti: Sokağa çağırıp katletti!
Abone Ol google-news

Adana'da Bahar Torun, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Burak A. adlı erkek tarafından sokakta silahla vurularak katledildi. 

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre Burak A, barışma teklifini reddeden Bahar Torun'u (39) sokağa çağırarak yanında getirdiği tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

Olayı görenler, Bahar Torun'un yardımına koşarak omzundaki ve sırtındaki yaralarına tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar Torun sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis, Burak A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bahar Torun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 


Adana kadın cinayeti Bahar Torun

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler