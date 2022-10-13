Adana'da kadın cinayeti: Sokağa çağırıp katletti!

13 Ekim 2022 Perşembe, 22:49

Adana'da Bahar Torun, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Burak A. adlı erkek tarafından sokakta silahla vurularak katledildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre Burak A, barışma teklifini reddeden Bahar Torun'u (39) sokağa çağırarak yanında getirdiği tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

Olayı görenler, Bahar Torun'un yardımına koşarak omzundaki ve sırtındaki yaralarına tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bahar Torun sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis, Burak A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Bahar Torun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.