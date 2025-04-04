Adana’da kadın esnafın iş yeri kundaklandı: 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:38

Güncelleme: 04.04.2025 - 12:55

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi İşleri Sitesi’nde Esra H.’ye ait hırdavat dükkanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yan tarafta bulunan iki oto tamirci dükkanı ile park halindeki bir otomobile sıçradı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında Esra H.'nin iş yeri tamamen kül olurken, diğer iki iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından harekete geçen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin benzin dökülerek kundaklandığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, yangını başlatan iki şüphelinin kaçış anlarını belirleyerek kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin, Esra H.'den alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle dükkanı ateşe verdikleri ortaya çıktı. Polis, şüpheliler A.A. ve M.A.’nın Ceyhan ilçesinde saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.