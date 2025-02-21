Ev yangınında kundaklama şüphesi: Soruşturma başlatıldı

Mersin'in Mut İlçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ev yangınında kundaklama şüphesi: Soruşturma başlatıldı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:49

Merkez Meydan Mahallesi Demet Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İ.S.'nin oturduğu evde çıkan yangına, çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede sürdürülen yangında kundaklama şüphesi olması üzerine polis inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


Etiketler: #Mersin #Yangın #ev

İlgili Haberler

Bursa'da yangın sonrası korkunç manzara: Bir kadının cesedi bulundu!

Bursa'da yangın sonrası korkunç manzara: Bir kadının cesedi bulundu!
Bayrampaşa'da akaryakıt istasyonunda yangın!

Bayrampaşa'da akaryakıt istasyonunda yangın!
Meslek odalarından Grand Kartal Otel yangınına ilişkin rapor

Meslek odalarından Grand Kartal Otel yangınına ilişkin rapor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler