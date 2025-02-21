Ev yangınında kundaklama şüphesi: Soruşturma başlatıldı
Mersin'in Mut İlçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Meydan Mahallesi Demet Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İ.S.'nin oturduğu evde çıkan yangına, çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede sürdürülen yangında kundaklama şüphesi olması üzerine polis inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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