Adana'da kafede silahlı saldırı: Kurşun yağdırdı!

Adana'da bir kafede arkadaşlarıyla oturan 23 yaşındaki Oğuz E. kurşun yağmuruna tutuldu. Sırtından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 14:14
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Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede dün saat 19.30 sıralarında iddiaya göre, arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz E. (23) sohbet sırasında içeri giren İsmet T. (19) tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Oğuz E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Saldırı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin içeriye girdiği, ardından belinden çıkardığı silahla Oğuz E.’yi sırtından peş peşe vurduğu, kafedekilerin ise panikle etrafa kaçıştığı görüldü.


Adana kafe silah saldırı

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