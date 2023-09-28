Adana'da polisleri gören saldırganlar silahları balkondan attı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 12:46

Güncelleme: 28.09.2023 - 12:46

Adana'nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde 16 Eylül gecesi park halindeki otomobilinde oturan Serdar Çelik, sokaktan geçen başka bir otomobilden açılan ateşle sırtından yaralandı.

Şüpheliler kaçarken silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Çelik, daha sonra taburcu edildi.

BAŞKA ARACI DA KURŞUNLAMIŞLAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olan Mehmet Atakan Arslan ile İsmail Köz olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin saldırından saatler önce Turgut Özal Bulvarı'nda trafikte tartıştıkları başka araca da ateş açtıkları belirlendi. Polis yaklaşık 1 hafta süren çalışmanın ardından şüphelilerin Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde saklandıklarını tespit etti.

TABANCALARI BALKONDAN ATTILAR

Ekipler, 23 Eylül gecesi apartmanın 9'uncu katındaki daireye operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evdeki ruhsatsız 3 tabancayı balkondan attı. Adrese giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Apartmanın bahçesindeki aramada daireden atılan tabancalar bulundu.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Köz'ün saldırı sırasında otomobili kullandığı, Arslan'ın ise ateş açtığı öne sürüldü. Şüpheliler, ifadelerinde bir süre önce Çelik ile yine trafikte tartıştıklarını, aralarında husumet başladığını, saldırıyı da bu nedenle yaptıklarını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Atakan Arslan ile İsmail Köz, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.