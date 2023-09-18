Adana'da kafedeki cinayetle ilgili 2 sanığa dava

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:07

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:07

Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki kafede 3 Temmuz'da çıkan tartışmada Sefa Can Donma'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla 5 Temmuz'da tutuklanan Volkan D. ile cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen ve 2 Eylül'de tutuklanan Bora T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Volkan D. ile Bora T'nin bir kafede buluştukları, dışarı çıktıkları sırada kafeye gelen Sefa Can Donma ile tartıştıkları, daha sonra maktulün kafeden ayrıldığı belirtildi.

Bu tartışma sonrası Bora T. ile Sefa Can Donma'nın, arkadaşlarının da bulunduğu kafede barışmak için araya geldikleri anlatılan iddianamede, sanık ile maktul arasında yeniden tartışma çıktığı bildirildi.

"VUR HEPSİNİ"

İddianamede, tartışma sırasında arka masada oturan Volkan D'nin, Bora T'nin "vur hepsini" demesi üzerine Donma'yı tabancayla öldürdüğü, diğer müştekiler Kemal F. ve Hüseyin A'nın ise ayağına doğru ateş açtığı kaydedildi.

Volkan D'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" ve "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından da 6 yıla kadar, Bora T'nin ise azmettirici olarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması iddianamede talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilerleyen günlerde başlanacak.