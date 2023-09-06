Kısmetse Olur yarışmacıları kafede birbirine girdi! O anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Kısmetse Olur yarışmacılarından Batuhan Boz ve arkadaşı, Oğulcan Yılmaz ve kalabalık arkadaş grubu tarafından Nişantaşı’ndaki bir kafede darbedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kavgayı kafe müşterilerinin ayırdığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 21:32
Abone Ol google-news

Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla reyting rekorları vuran evlilik programı Kısmetse Olur, 5 yıl sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından izleyicileri tarafından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur her geçen gün biraz daha adından söz ettirmeye devam ettiriren, programın eski yarışmacıları Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz arasında gerilim yükseldi.

Aralarında daha önce de husumet olduğu bilinen ikili, tekme tokat birbirine girdi. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga anı kameralara yansıdı.

Polis tarafları gözaltına aldı.


Player Alanı
Kısmetse Olur Kısmetse Olur: Aşkın Gücü

İlgili Haberler

Kısmetse Olur yarışmacıları Nişantaşı’nda birbirine girdi!

Kısmetse Olur yarışmacıları Nişantaşı’nda birbirine girdi!
Öykü Serter 'Kısmetse Olur'dan ayrıldı, yeni sunucu belli oldu

Öykü Serter 'Kısmetse Olur'dan ayrıldı, yeni sunucu belli oldu
Seda Akgül'den Kısmetse Olur 'itirafı': İçeride milyonlarımı bırakıp kaçtım

Seda Akgül'den Kısmetse Olur 'itirafı': İçeride milyonlarımı bırakıp kaçtım

En Çok Okunan Haberler