Kısmetse Olur yarışmacıları kafede birbirine girdi! O anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Kısmetse Olur yarışmacılarından Batuhan Boz ve arkadaşı, Oğulcan Yılmaz ve kalabalık arkadaş grubu tarafından Nişantaşı’ndaki bir kafede darbedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kavgayı kafe müşterilerinin ayırdığı görüldü.
Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla reyting rekorları vuran evlilik programı Kısmetse Olur, 5 yıl sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından izleyicileri tarafından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur her geçen gün biraz daha adından söz ettirmeye devam ettiriren, programın eski yarışmacıları Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz arasında gerilim yükseldi.
Aralarında daha önce de husumet olduğu bilinen ikili, tekme tokat birbirine girdi. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga anı kameralara yansıdı.
Polis tarafları gözaltına aldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Aylar sonra masadaki krizi anlattı
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı
- Zengin kadınları dolandıran Türk gözaltına alındı
- 'Türkiye'de mutlaka var, çok kısa sürede yayılabilir'
- Yurtdışında 'Muhammed Yakut' operasyonu
- CHP’den Akşener'e 'ittifak' yanıtı