Kısmetse Olur yarışmacıları kafede birbirine girdi! O anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 21:32

Güncelleme: 06.09.2023 - 21:33

Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla reyting rekorları vuran evlilik programı Kısmetse Olur, 5 yıl sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından izleyicileri tarafından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur her geçen gün biraz daha adından söz ettirmeye devam ettiriren, programın eski yarışmacıları Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz arasında gerilim yükseldi.

Aralarında daha önce de husumet olduğu bilinen ikili, tekme tokat birbirine girdi. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga anı kameralara yansıdı.

Polis tarafları gözaltına aldı.