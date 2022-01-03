Yılbaşı gecesi 23.57'de isyan ettiren olay: Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
Yeni yılda bir zam da Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere geldi. Geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseldi. Bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor. Sosyal medyada yılbaşından 5 dakika önce gişelerin kapatılması büyük tepki topladı.
Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarıyla yeni yıla giren Türkiye'ye bir kötü haber de Osmangazi Köprüsü'nden geldi.
İddiaya göre, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yeni yıla 5 dakika kala gişeler kapatıldı.
Geçişlerde ücretleri zamlı almak için gişeler kapatılırken uzun videolar oluştuğu görüldü.
Kaynak: Instagram- istanbultrafik34
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