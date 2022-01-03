Yılbaşı gecesi 23.57'de isyan ettiren olay: Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar

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Yeni yılda bir zam da Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere geldi. Geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseldi. Bu da yüzde 25 zamma karşılık geliyor. Sosyal medyada yılbaşından 5 dakika önce gişelerin kapatılması büyük tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:04

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarıyla yeni yıla giren Türkiye'ye bir kötü haber de Osmangazi Köprüsü'nden geldi.

İddiaya göre, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yeni yıla 5 dakika kala gişeler kapatıldı. 

Geçişlerde ücretleri zamlı almak için gişeler kapatılırken uzun videolar oluştuğu görüldü.

Kaynak: Instagram- istanbultrafik34


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