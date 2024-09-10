Adana'da karpuz tezgahına gizledikleri ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 sanığa dava

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:21

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:38

Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi kapalı semt pazarındaki bir karpuz satış tezgahında ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 23 Temmuz'da tutuklanan E.T. ve M.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polis ekiplerinin pazardaki E.T. ve M.T'ye ait seyyar karpuz satış tezgahının orta kısmındaki çekmecede poşete sarılı halde 5 ruhsatsız tabanca ile 6 şarjör ve 31 mermi ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, yapılan incelemede ruhsatsız tabancaların sorunsuz çalıştığı, şarjörlerinin fişek aldığı da dikkate alınarak sanıklar M.T. ve E.T'nin "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satmak için bulundurma" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklardan M.T. iddianamede yer alan ifadesinde, "Tezgahta bulunan tabancalar bana aittir. Bu tabancaları hobi amaçlı satın almıştım" beyanında bulundu.

Diğer sanık E.T. ise ifadesinde suçlamaları reddetti.

Tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.