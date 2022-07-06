Kendisini yakmak isteyen yurttaş ifade için götürüldüğü karakolun çıkışında intihar etti

Adana'da bir yurttaş, Tarsus-Adana istikametindeki Çukobirlik tesislerinin önünde kendini yakmak istedi. İfadesi alınmak için karakola götürülen yurttaş, karakol çıkışı bir aracın önüne atlayarak intihar etti. Olaya şahit olanlar, Cumhuriyet'e konuştu.

Sinem Nazlı Demir
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:05
Kendisini yakmak isteyen yurttaş ifade için götürüldüğü karakolun çıkışında intihar etti
Abone Ol google-news

Adana'da bir yurttaş, dün sabah saatlerinde Tarsus-Adana istikametindeki Çukobirlik tesislerinin önünde kendini yakmak istedi.

'İşsizim, açım. Dayanacak gücüm kalmadı' dediği iddia edilen yurttaşı, çevrede geniş güvenlik önlemi alan emniyet mensupları sakinleştirmeye çalıştı.

'KARAKOL ÇIKIŞI İNTİHAR ETTİ'

İkna çabaları sonrası karakola ifade vermeye götürülen yurttaş, serbest bırakıldıktan sonra, işlek bir yola kendisini atarak intihar etti ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çukobirlik fabrikasında çalışan ve işe gittiği sırada olaya şahit olan Y.A., polisin yurttaşı uzun çabalar sonucu ikna ettiğini ve karakol çıkışında yanında ağabeyinin de olduğu halde intihar ettiğini belirtti.


İntihar girişimi intihar Ekonomik kriz
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler