Kendisini yakmak isteyen yurttaş ifade için götürüldüğü karakolun çıkışında intihar etti
Adana'da bir yurttaş, Tarsus-Adana istikametindeki Çukobirlik tesislerinin önünde kendini yakmak istedi. İfadesi alınmak için karakola götürülen yurttaş, karakol çıkışı bir aracın önüne atlayarak intihar etti. Olaya şahit olanlar, Cumhuriyet'e konuştu.
Adana'da bir yurttaş, dün sabah saatlerinde Tarsus-Adana istikametindeki Çukobirlik tesislerinin önünde kendini yakmak istedi.
'İşsizim, açım. Dayanacak gücüm kalmadı' dediği iddia edilen yurttaşı, çevrede geniş güvenlik önlemi alan emniyet mensupları sakinleştirmeye çalıştı.
'KARAKOL ÇIKIŞI İNTİHAR ETTİ'
İkna çabaları sonrası karakola ifade vermeye götürülen yurttaş, serbest bırakıldıktan sonra, işlek bir yola kendisini atarak intihar etti ve olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çukobirlik fabrikasında çalışan ve işe gittiği sırada olaya şahit olan Y.A., polisin yurttaşı uzun çabalar sonucu ikna ettiğini ve karakol çıkışında yanında ağabeyinin de olduğu halde intihar ettiğini belirtti.
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