Mersin'de katliam: Karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti
Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren Ali Dilek, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Mersin'in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.
Anne- baba ve çocuklarının cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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