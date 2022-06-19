Ekonomik krizle birlikte intihar ve saldırılar arttı

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve huzursuzluk, yurttaşın cinnet geçirmesine neden oluyor. Antalya’da cinnet geçiren bir kişinin, eşi, 3 yaşındaki bedensel engelli kızı ve 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışmasının ardından İzmir’de de polis memuru M.A. 8 ve 12 yaşındaki çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti.

Yaşanan son olayları değerlendiren psikolog Şenel Karaman, “Türkiye’de intihar oranlarının artıp artmadığını TÜİK açıklamadığı için bilemiyoruz. İntiharların önüne geçilebilmesi için ‘Alo İntihar Hattı’ kurulması gerektiğini düşünüyorum. O kişi bu hattı aramasa dahi, yakınları destek alabilir” ifadelerini kullandı.

TERAPİ GRUPLARI ŞART

Ülkede yaşayanların dörtte üçünün depresif bozukluk yaşadığını belirten Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şube Başkanı Tufan Fırat Göksel şu ifadeleri kullandı: “Toplum yapısı değişti ve bozuldu. Bir bireyin hem kira verip hem çocuğu okutup, düzenli beslenmesi çok zor. Hastanelerde, kurumlarda ve belediyelerde terapi grupları oluşturulmalı.”