Adana'da korkunç cinayet: Kaldırımda telefonla konuşurken silahlı saldırıda öldü!
Adana’da kaldırım üzerinde telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi’nde gece yarısı, bir işyeri önünde kaldırımda telefonla konuşan İbrahim Taşkıran’a (42) motosikletle gelen ve kimliği öğrenilemeyen zanlılarca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu Taşkıran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Taşkıran, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahim Taşkıran, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken Taşkıran’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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