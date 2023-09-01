Rusya’da cinayet ya da tatil!

01 Eylül 2023 Cuma

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Temmuz’da, Ukrayna Başkanı Volodomir Zelenski ile İstanbul’da yaptığı görüşmesinde, “Ağustosta Putin gelecek, görüşeceğiz!” demişti!

Erdoğan, daha sonra 4 Ağustos’ta cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada “Henüz tarih netleşmedi. Ancak dışişleri bakanım, istihbarat başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde, inşallah bu ziyaret gerçekleşecek!” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, şimdi de Putin ile görüşmenin, Rusya’nın tatil kenti Soçi’de olacağını açıkladı! Oysa Putin ağustosta görüşmeye Türkiye’ye gelecekti!

Rusya’nın geleneksel tatil yerlerinden olup Kırım’ı kaybedilmesi üzerine Nikita Kruşçev’in, 1954 yılında Ukrayna’ya verdiği Soçi, ülkenin gayri resmi yaz başkenti oldu!

Fransız haber ajansı “AFP”, görüşmede “temel olarak” tahıl anlaşmasının ele alınacağını yazdı. Erdoğan’ın hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğuna vurgu yaptı!

Arap kökenli Amerikan “Al-Monitor” haber ajansı, bu gelişmeyi “Türkiye, tahıl anlaşmasını kurtarmaya çalışırken Erdoğan Soçi’de Putin’le buluşacak” diye duyurdu.

Alman “Berliner Zeitung” gazetesi, “Putin’le önemli görüşme: Erdoğan Rusya’ya gidiyor” başlığını attı, haberde “İki lider arasındaki toplantı yakında Rusya’nın Karadeniz kenti Soçi’de gerçekleşecek. Tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması da tartışılacak” dendi.

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Çerkes kaynaklarına göre Soçi adı Ubıhçadan gelir. Ubıhça “deniz” ve “kıyı” sözcüklerinden oluşan bir bileşiktir: Kabaca “deniz kıyısı-sahil” anlamına gelir

Soçi’de, Thağapş köyü dışında bir cami kalmadığı, 10 kişilik, küçük bir mescit dışındaki camilerin, Sovyetler döneminde yıkıldığı biliniyor...

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Türkiye’nin temaslarının ardından geliştireceği yeni formülün Erdoğan ile Putin arasında Soçi’de yapılması beklenen toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.

Savaşın bitmesi için aslında tarafların yorulması gerekiyor. İki üç ay sonra gündeme gelebileceğini belirtenler var!

Ancak şu an için Ukrayna “Bir karış toprağımı vermem” çizgisinde. Ruslar da şu an için savaşı bitirmeye hazır değil!

Sonuç olarak taraflar hazır olmasa da hatta istemeseler de savaşın doğurabileceği olası olumsuzlukları göz önünde bulundurarak dünyanın bu duruma artık “dur” demesi gerekiyor!

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Yevgeni Viktoroviç Prigojin’in (62) ölümünün ise Rusların moralini bozduğu düşünülüyor.

Prigojin, Rus iş insanı ve oligark (1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası, özellikle Rusya ve Ukrayna’da ortaya çıkan “Wagner” adlı gelir kaynağı bilinmeyen, seçkin zümre...) Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakınlığı ile bilinmekte olup restoranları ve yemek işletmeleri, Putin’in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle “Putin’in Şefi” olarak tanınıyordu!

En çok üzerinde durulan senaryo, uçağa bomba yerleştirilmiş olması. Rus medyasında çıkan haberlere göre yürütülen soruşturma kapsamındaki ilk bulgular uçağın iniş takımlarına yerleştirilen bombanın infilak ettiği yönünde...

Olası sabotaj için birinci şüpheli ise Prigojin’in özel pilotlarından olan ve çakılan uçağın işletmeci firması “MNT Aero’nun” kurucusu Artem Stepanov...

Olaydan üç gün önce Rusya’nın kuzeydoğusundaki Kamçatka’ya gittiği belirtilen Stepanov’a üç gündür kimsenin ulaşamadığı söyleniyor ve Rus Emniyeti’nin arayışını sürdürdüğü belirtiliyor...

Bir başka iddia ise Wagner yetkililerine hediye edilen şarap kutularının kalkıştan sonra patlamış olması. İddiayı Sky News’a değerlendiren eski İngiliz istihbarat görevlisi Christopher Steele, bunun yalnızca içeriden yardımla gerçekleşebileceğini ve olay bu şekilde gerçekleşmişse “‘Putin’in şefi için ironik bir ölüm’ biçimi sayılacağını” söyledi.

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İngiliz “The Guardian” gazetesinin haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeri Zalujni, ağustos ortasında Polonya-Ukrayna sınırındaki gizli bir noktada, üst düzey NATO komutanıyla “Savaş Konseyi” olarak nitelenen, beş saatlik bir toplantı yaptı.

NATO Avrupa Komutanı Christopher Cavoli, Ukrayna birliklerinin başkomutanı Zalujni’nin Polonya-Ukrayna sınırında NATO generalleriyle gizli saklı bir toplantıya katıldığını doğruladı.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Antony Radakin’in de katıldığı toplantının hedefi, Ukrayna’nın askeri stratejisini sıfırlayarak tamamen yeni bir strateji belirlemek olarak yorumlandı.

Komutanlar, bu görüşmede, Ukrayna’nın karşı taarruzundaki ilerlemenin durmasını masaya yatırırken 2024’e kadar uzayacağı belli olan savaşta kışa yönelik planları ele aldı. Uzun süren görüşmelerde Ukrayna ordusunun stratejisinin değiştiğini, artık Zaporijya cephesine daha fazla odaklanıldığını yazdı...