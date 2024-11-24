Cami imamı 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da cami içerisinde 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklanan imam hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan M.A. ekiplerce yakalanarak Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.

Cami imamı 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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İHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 19:09

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Camii'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cami imamı Tarık Karadağ bilinmeyen bir sebeple M.A (16) tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan imam, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan M.A. ise, Yüreğir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.


Etiketler: #Cami #Cami imamı #bıçak

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