Cami imamı 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Adana'da cami içerisinde 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklanan imam hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan M.A. ekiplerce yakalanarak Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.
Olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Camii'nde meydana geldi.
İddiaya göre, cami imamı Tarık Karadağ bilinmeyen bir sebeple M.A (16) tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan imam, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan M.A. ise, Yüreğir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.
Etiketler: #Cami #Cami imamı #bıçak
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