Adana'da kumar oynarken yakalananlara 3 milyon lira ceza!

Adana'da geçen yıl kumar oynatılan 381 adrese düzenlenen operasyonlarda suçüstü yakalanan 823 kişiye 3 milyon 337 bin 265 TL ceza verildi.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:24
Adana'da kumar oynarken yakalananlara 3 milyon lira ceza!
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasadışı kumara yönelik çalışmalarını, yıl boyu sürdürdü.

Polis ekipleri, bu kapsamda 2023 yılı boyunca kumar oynatıldığı tespit edilen 381 kıraathane, kulüp, ev ve işyerine operasyon düzenledi.

Polisin oyuncu gibi davranarak yaptığı baskınlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 823 kişiye toplam 3 milyon 337 bin 265 TL para cezası uygulandı. Operasyonlarda, iş yeri sahibi ve birlikte hareket ettiği 422 kişiye ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı.

Ayrıca kumarda kullanıldığı tespit edilen 227 bin 221 TL ile çok sayıda pul, kağıt gibi malzemelere de el koyuldu.


Adana KUMAR kumar operasyonu

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