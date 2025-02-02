Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: Bin adet 'elektronik sigara likidi' ele geçirildi

Adana'da kaçak bin adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: Bin adet 'elektronik sigara likidi' ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:11

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

1 GÖZALTI

Araçta yapılan incelemede 1000 elektronik sigara likidi bulundu. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.


Etiketler: #Adana #elektronik sigara

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