Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: Bin adet 'elektronik sigara likidi' ele geçirildi
Adana'da kaçak bin adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
1 GÖZALTI
Araçta yapılan incelemede 1000 elektronik sigara likidi bulundu. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: #Adana #elektronik sigara
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