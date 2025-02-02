Ekipler baskın yaptı! Adana'da ele geçirildi: Tam 300 litre...

Adana polis tarafından yapılan operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler baskın yaptı! Adana'da ele geçirildi: Tam 300 litre...
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İHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:42

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik Çukurova İlçesinde bir ikamette kaçak etil alkol olduğu bilgisine ulaştı.

ADRESE BASKIN YAPILDI

Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada polis 300 litre kaçak etil alkol ve bin aroma verici alkol kiti ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #etil alkol #Alkol

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