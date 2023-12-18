Adana'da kuyumcuda sahte patlayıcı düzeneğiyle soygun girişimi

Adana'da üzerinde patlayıcı olduğunu iddia ederek soygun girişiminde bulunan kişi, kuyumcunun panik butonuna basmasıyla kaçtı.

AA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 18:09
Adana'da kuyumcuda sahte patlayıcı düzeneğiyle soygun girişimi
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Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Sırkıntı Caddesi'nde E.Y.'ye ait kuyumcu dükkanına gelen maskeli ve kapüşonlu bir kişi, üzerinde patlayıcı düzeneği bulunduğunu öne sürdü.

Şüphelinin altınları istemesi üzerine kuyumcu E.Y, panik butonuna basarak yardım istedi.

Kuyumcunun panik butonuna basması sonucu şüpheli, üzerindeki düzeneği sokağa atarak kaçtı.

Olay yerine sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düzeneği fünyeyle patlattı. Düzeneğin sahte olduğu belirlendi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Adana soygun

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