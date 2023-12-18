Yol ortasında büyük soygun: Araca çarptılar, 6 milyon lirayı gasbettiler

Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:06

Güncelleme: 18.12.2023 - 14:09

Basın ekspres yolu üzerinde saat 11:30 sıralarında iddiaya göre, Kuyumcukent’te 6 milyon değerinde döviz bozduran çalışan, yanındaki kişi ile birlikte aracına bindi.

İkili Bahçeşehir’de bulunan döviz bürolarına doğru yola çıktı. O sırada kendilerini takip eden başka bir araç, Basın Ekspres yan yol üzerinde otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı.

Araçtan inen 4 kişiden biri paranın bulunduğu aracın camlarını elindeki silahla vurarak kırdı ve içinde 6 milyon lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Gasbedilen İzzet Kaya ve arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

"SEYİR HALİNDEYKEN BİZİ SIKIŞTIRDILAR"

Gasbedilen İzzet Kaya, "Yolda seyir halindeyken bizi sıkıştırdılar, ben aracı kullanıyordum. Aracı bariyerlere yapıştırdılar. Camları parçalayıp, bizden çantalarımızı alıp kaçıp gittiler" dedi.

"HAREKET EDERSENİZ SİZİ VURURUM DEMİŞLER"

Dövüz bürosunun sahibi Metin Kodas, “Kuyumcukent’te döviz bozdurdular, alıp çıkarken silahlı 4 kişi yolda çevirmiş. Otomobilde şoför ve koruma vardı bir şey yapamamışlar. ‘Hareket ederseniz sizi vururum’ demişler. Çantayı alıp kaçmışlar. Şoför, çarpmanın etkisiyle kolundan hafif yaralanmış. Çantanın içinde 6 milyon TL vardı" diye konuştu.