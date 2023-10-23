Adana’da kuzenler arasında alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:52

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:57

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan ve Erkan Gelen kardeşler, alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumeti bulunan kuzeni Samet Ç.’nin evine gitti. Bir süre konuşan kuzenler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenip kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Ç. evdeki pompalı tüfekle Serkan ve Erkan kardeşleri vurdu. Kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Erkan Gelen’i Yüreğir Devlet Hastanesi’ne, ağabeyi Serkan’ı ise Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Erkan Gelen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Gelen’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağabeyi Serkan Gelen’in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Samet Ç., Yüreğir Devriye ekipleri tarafından bölgeye yakın bir yerde suç aletiyle birlikte yakalandı.