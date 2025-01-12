Adana'da 'maganda' dehşeti: 9 yaşındaki çocuk sokak düğününde başından vuruldu

Adana'da, sokakta düzenlenen düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başından vurulan 9 yaşındaki Kemal Azgın, ağır yaralandı.

Adana'da 'maganda' dehşeti: 9 yaşındaki çocuk sokak düğününde başından vuruldu
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DHA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 00:34

Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesinde saat 21.00 sıralarında evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı.

Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 


Etiketler: #Adana #maganda #maganda kurşunu

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