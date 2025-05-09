Adana'da metro alt geçidinde kadın cinayeti!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:35

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:35

Olay, 7 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinde meydana geldi. Kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Nayki, 6 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Neriman Onur'un iş çıkışında servisten indiği noktada beklemeye başladı.

Bu sırada Nayki ile fabrikada aşçı olan annesini duraktan almak için gelen oğlu Caner Nayki (20) arasında kavga çıktı. Neriman Onur, servisten indiğinde kavgayı görünce oğlu ile eski eşinin arasına girmek istedi.

TABANCA İLE BAŞINDAN VURDU

Bu sırada belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Nayki, Neriman Onur'u başından vurdu. Caner Nayki ile yumrukladığı babası Mehmet Ali Nayki de merdivenlerden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neriman Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen motorize yunus ekibi, Mehmet Ali Nayki ile oğlu Caner Nayki'yi gözaltına aldı. Nayki'nin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Yaralanan Mehmet Ali Nayki, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

TEHDİT EDİYORMUŞ

Soruşturma kapsamında Neriman Onur ile 2 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenilen Mehmet Ali Nayki'nin, boşanmayı hazmedemediği için eski eşini bir süredir ölümle tehdit ettiği, çocuklarına, "Size anne acısı yaşatacağım" diyerek mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Onur'un 10 gün önce umreden döndüğü, eşi hakkında şikayetçi olmak istediği belirtildi.

"ANNEMİ KORUYAMADIM"

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Caner Nayki, sorgusunda, "Annemi korumak için metro istasyonundaydım. Her sabah götürüp, akşam da eve getiriyordum. Annemi koruyamadım" dedi.

Adliyeye sevk edilen Nayki, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün otopsisinin ardından alınan Neriman Onur'un cenazesi, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali Nayki de gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. İfadesinde, "Konuşmak için servisten indiği yere gittim. Orada oğlumla karşılaştık. Asıl kavgayı onunla ettik. Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Belimde silahım vardı. Çıkarıp 2 kez ateş ettim. O esnada kimsenin yaralanmadığını düşünüyordum. Gözümü açtığımda hastanedeydim" diyen Nayki, adliyeye sevk edildi.