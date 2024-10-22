Adana'da mezarlıkta katledilen anne ve 2 kızının cenazesi alındı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:31

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:33

Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda Şenay (44), Güldane (20) ve Gaye Gerçek (22), dün saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan’ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı’ndaki kabrini ziyarete gitti.

Muzaffer Erkuvan’ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ve iki kızını takip etti.

Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla onlara kurşun yağdırıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede, Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve 2 kızının cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan bugün alındı. 3 kadının cenazesi, öldürüldükleri Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli Şemsettin Erkuvan’ın yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.