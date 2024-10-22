Adana'da yangın faciası... 6, 4 ve 1 yaşlarındaki kardeşler yaşamını yitirdi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre yangına elektrikli sobanın sebep olduğu açıklandı.
19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil evde ilk belirlemelere göre, elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, 6, 4 ve 1 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.
Söz konusu evde ekiplerin incelemeleri sürüyor.
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