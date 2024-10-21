Adana'da mezarlıkta katliam: 3 kadın silahlı saldırıda öldürüldü!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:38

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:54

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mezarlığında meydana geldi.

İddiaya göre bir yakınlarının Buruk Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı.

Bankta otururken saldırıya uğrayan kadınlar için çevredeki yurttaşlar olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Bu arada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kadının da hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.